Zuvor hatte sich der Chef des Konzerns, Darren Woods, bei einem Treffen im Weissen Haus ​skeptisch über die Geschäftsmöglichkeiten in ‌dem südamerikanischen Land geäussert. «Ich ‌mochte die Antwort von Exxon nicht», sagte Trump am Sonntag gegenüber Reportern an Bord der Air Force One. «Ich neige wohl dazu, Exxon draussen ⁠zu halten. Sie sind mir zu clever.» Eine Stellungnahme von Exxon lag zunächst nicht vor.