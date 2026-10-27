Hintergrund ist die wachsende ​Stromnachfrage in den USA, angetrieben durch neue Rechenzentren ​für Künstliche Intelligenz (KI), die ​Elektrifizierung des Verkehrs und das Schürfen von Kryptowährungen. US-Präsident Donald Trump ‌hat das Ziel ausgegeben, die Kernkraftkapazität der USA bis 2050 zu vervierfachen. Energieminister Chris Wright zufolge stehen über die Kreditprogramme ​des ​Ministeriums Hunderte Milliarden Dollar zur ⁠Verfügung, die grösstenteils in die ​Atomkraft fliessen sollen. Constellation plant, ⁠mit den zugesagten Mitteln acht Anlagen in den ‌Bundesstaaten Illinois, Maryland und Pennsylvania technisch aufzurüsten. So soll genug zusätzlicher Strom erzeugt werden, um mehr ‌als 930.000 Haushalte zu versorgen und die ​Stabilität des Stromnetzes zu erhöhen.