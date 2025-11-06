Die US-Regierung will wegen des Haushaltsstreits ab Freitag die Zahl der Flüge an 40 wichtigen Flughäfen um zehn Prozent kürzen. Dies solle geschehen, falls bis dahin keine Einigung zur Beendigung des sogenannten Shutdowns erzielt werde, teilte Verkehrsminister Sean Duffy am Mittwoch in Washington mit. Mit dem Schritt soll der Druck auf die Fluglotsen verringert werden. Die US-Luftfahrtbehörde FAA warnte zudem, sie könne nach Freitag weitere Beschränkungen verhängen, falls es zu Problemen im Flugverkehr komme. Die Aktien von Fluggesellschaften wie United Airlines und American Airlines gaben im nachbörslichen Handel um rund ein Prozent nach.