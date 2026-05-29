Autos müssten künftig zu 82 Prozent aus regionalen Bauteilen ‌bestehen, um ⁠unter dem nordamerikanischen Freihandelsabkommen USMCA von Zollvorteilen zu profitieren, sagten vier mit ⁠der US-Verhandlungsposition vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag. Dabei müsse die Hälfte dieses Wertes in den ‌USA produziert werden. Bei den laufenden Gesprächen zwischen den ‌USA und Mexiko in Mexiko-Stadt ist ​zudem keine Anrechnung von Teilen aus Kanada vorgesehen. Kanada ist an den aktuellen Verhandlungen nicht beteiligt.