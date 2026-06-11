Hintergrund seien schwindende Bestände ⁠durch den Krieg mit dem Iran sowie Waffenlieferungen an die Ukraine in den ‌vergangenen Jahren, sagten mit den Plänen vertraute ‌Personen am Mittwoch (Ortszeit) der ​Nachrichtenagentur Reuters. Eine Sprecherin des Weissen Hauses, Anna Kelly, erklärte, das US-Militär verfüge über mehr als genug Munition für die strategischen Ziele von US-Präsident Donald Trump. Die «Operation Epic Fury» habe gezeigt, ‌was passiere, wenn man sich mit den USA anlege. Dennoch habe der Präsident die Rüstungsunternehmen aufgefordert, die Produktion im Inland stetig zu erhöhen.