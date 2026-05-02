Den Angaben zufolge geht der ‌grösste Teil der Summe an Katar, das für 4,01 Milliarden Dollar Nachschub für das Patriot-Raketenabwehrsystem sowie für 992,4 ​Millionen Dollar Präzisionswaffensysteme (APKWS) erhält. Kuwait kauft für ​2,5 Milliarden Dollar ein integriertes ​Kampfführungssystem. Israel bekommt APKWS im Wert von 992,4 Millionen Dollar, ‌die VAE für 147,6 Millionen Dollar. Als Hauptauftragnehmer nannte das Ministerium die Rüstungskonzerne BAE Systems, RTX, Lockheed Martin und ​Northrop ​Grumman.