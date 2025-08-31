«Unsere Handelspartner arbeiten bei den Verhandlungen weiterhin sehr eng mit uns zusammen», sagte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer am Sonntag. «Die Leute treiben ihre Geschäfte voran, ungeachtet dessen, was dieses Gericht sagen mag», sagte Greer dem Sender Fox News. Ein US-Berufungsgericht in Washington hatte am Freitag die meisten der von Trump verhängten Zölle für illegal erklärt.