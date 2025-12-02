Vorstandschef Bill Anderson wertete die Entscheidung als «wichtigen Schritt und eine gute Nachricht für die Landwirte in den USA, die regulatorische Klarheit benötigen». Er hat sich zum Ziel gesetzt, die Rechtsstreitigkeiten - die das Unternehmen seit Jahren schwer belasten - bis Ende 2026 signifikant einzudämmen. Bis Anfang Januar erwartet Bayer eine Entscheidung des Gerichts über die Annahme des Falls, ein Urteil wäre damit bis zum Sommer kommenden Jahres möglich. Für Bayer ist es bereits der dritte Anlauf vor dem Supreme Court. Zwei vorherige Versuche scheiterten 2022 - einer davon, nachdem die damalige US-Regierung von einer Annahme abriet. Nun rechnet sich der Leverkusener Konzern bessere Chancen aus, da es widersprüchliche Urteile von Bundesberufungsgerichten gibt.