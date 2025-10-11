Gut 40 Prozent der etwa 78.000 Mitarbeiter sind derzeit wegen des Teilstillstands der Verwaltung in Zwangsurlaub. Andere wurden aufgefordert, ohne Bezahlung weiterzuarbeiten. Entlassungen wurden am Freitag auch aus dem Handelsministerium sowie der Abteilung für Cybersicherheit im Heimatschutzministerium gemeldet. Es war zunächst unklar, ob davon auch die Steuerbehörde IRS betroffen ist, bei der am Mittwoch 46 Prozent der ebenfalls rund 78.000 Mitarbeiter in den Zwangsurlaub geschickt worden waren.