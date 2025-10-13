Auch Analysten äusserten sich unmittelbar zum Einstieg der US-Regierung. «Uns gefällt die Richtung, die diese Geschichte einschlägt, da wir an eine langfristige Trendwende von Intel glauben», schrieb der zuständige Analyst von Morgan Stanley. Indes hat er weder das Kursziel von 23 Dollar noch das «Equalweight»-Rating angepasst. Mit dieser Einstufung befindet er sich im Gros der Experten. Die meisten empfehlen «Hold», und der Preiszielkonsens liegt mit 27,60 Dollar unter der aktuellen Notierung von 36,37 Dollar. Anders gesagt: Für Analysten ist Intel wegen des Einstiegs der US-Regierung kein Aktienfavorit geworden, auch wenn die kürzlich eingetroffenen Nachrichten die Stimmung aufgehellt haben.