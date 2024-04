«Ich werde dafür sorgen, dass Zehntausende junge Menschen in vorderster Linie für unsere Klimaresilienz und die Zukunft der sauberen Energie arbeiten», sagte US-Präsident Joe Biden am Montag in einer Rede in Virginia. Die Ankündigung bildet den Auftakt zu einer Woche, in der Biden die Errungenschaften seiner Regierung beim Umweltschutz unterstreichen will. Jüngere US-Bürger sind eine zentrale Wählergruppe für die Demokraten bei den Kongress- und Präsidentschaftswahlen Anfang November. Sie zeigen sich eher besorgt über den Klimawandel als ältere Amerikaner.