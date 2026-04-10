Einigen wichtigen Entscheidungen Trumps waren zuletzt auffällig ​gut getimte Finanzwetten vorausgegangen. Dies veranlasste Experten ​zu der Frage, ob vorab Informationen durchgesickert waren. So platzierten Investoren am Dienstag ‌nur wenige Stunden vor der Bekanntgabe einer Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran Wetten auf den Ölpreis im Volumen von rund 950 Millionen ​Dollar. ​Bereits im März zeigten Börsendaten ⁠ähnlich gut platzierte Wetten auf Öl-Terminkontrakte, kurz ​bevor Trump einen Aufschub ⁠der Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur ankündigte.