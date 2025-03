Für Boeing ist der grosse Rüstungsauftrag die erste gute Nachricht seit Längerem. Die Zivilsparte des Konzerns ist nach zwei tödlichen Abstürzen in den Jahren 2018 und 2019 und einem schweren Zwischenfall 2024 in eine schwere Krise geraten. In der Militärsparte kämpft das Unternehmen unter anderem mit Kostenüberschreitungen bei Tankflugzeugen und Verzögerungen bei der neuen Präsidentenmaschine Air Force One.