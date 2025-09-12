«Das diskriminierende Verhalten von Uber hat Personen mit Behinderungen erheblichen wirtschaftlichen, emotionalen und physischen Schaden zugefügt», so das Justizministerium. Es listete verschiedene Fälle auf, die die Vorwürfe belegen sollen. So sei einem Siebenjährigen aus New York die Heimfahrt von der Geburtstagsfeier seines Bruders verweigert worden, nachdem ein Uber-Fahrer seinen Rollstuhl gesehen und gefragt habe: «Kommt der mit?» In Philadelphia sollen vier Fahrer innerhalb von 17 Minuten eine Fahrt abgesagt haben, nachdem der Fahrgast gesagt habe, er sei blind und mit einem Blindenhund unterwegs.