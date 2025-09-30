Mit der Vereinbarung verfolgt Trump das Ziel, die Arzneimittelkosten in den USA zu senken. Seine Pläne sehen vor, Medikamentenpreise an die niedrigsten Tarife zu koppeln, die in anderen wohlhabenden Ländern für die gleichen Arzneimittel gezahlt werden. Trump hatte im Juli 17 Herstellern, darunter auch Pfizer, Schreiben geschickt, in denen er Preissenkungen nach diesem Prinzip verlangte. Er setzte eine Frist bis Montag, den 29. September. Pfizer ist der erste Konzern, mit dem eine Vereinbarung erzielt wurde.