Technologieaktien hatten am Donnerstag an der Börse kräftig nachgegeben. Grund waren wachsende Sorgen, dass ein ‌neuer, nun von den Demokraten kontrollierter Kongress ab Januar die Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) bremsen könnte. Ein weiterer Auslöser waren Befürchtungen, dass sich ​die milliardenschweren Investitionen in den Ausbau von KI ​nicht ausreichend auszahlen. Wegen der Marktturbulenzen ​beobachten Manager im Silicon Valley und Politiker in Washington die Branche genauer.