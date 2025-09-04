Die US-Regierung reichte am Mittwoch einen Antrag auf eine Eilentscheidung ein. «In diesem Fall könnte nicht mehr auf dem Spiel stehen», hiess es in dem von Generalanwalt D. John Sauer eingereichten Antrag. Die Zölle seien zentral für die Wirtschafts- und Handelspolitik des republikanischen Präsidenten. US-Präsident Donald Trump hatte kurz zuvor erklärt, dass Handelsabkommen mit der EU und anderen Staaten wieder aufgekündigt werden müssten, sollten die Zölle an US-Gerichten scheitern. «Unser Land hat die Chance, wieder unglaublich reich zu werden. Es könnte aber auch wieder unglaublich arm werden», sagte der US-Präsident. «Wenn wir diesen Fall nicht gewinnen, wird unser Land so sehr, so sehr leiden.»