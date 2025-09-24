Die Regierung von US-Präsident Donald Trump will sich Insidern zufolge mit bis zu zehn Prozent an dem Minenbetreiber Lithium Americas beteiligen. Dies ist Teil von Neuverhandlungen über einen Kredit des Energieministeriums in Höhe von 2,26 Milliarden Dollar für das Lithium-Projekt Thacker Pass des Unternehmens, wie die Nachrichtenagentur Reuters von zwei mit den Gesprächen vertrauten Personen erfuhr. «Präsident Trump unterstützt dieses Projekt. Er will, dass es ein Erfolg wird und gleichzeitig fair gegenüber den Steuerzahlern ist», sagte ein Vertreter des Weissen Hauses. «Aber es gibt kein Geld umsonst.»