Es handele sich dabei jedoch nicht um Vorschriften, betonte der Minister. «Dies ist ein Gespräch darüber, ob wir gesündere Optionen anbieten könnten», sagte Duffy. Um für die Vorteile von Bewegung vor dem Flug zu werben, machten Duffy und Gesundheitsminister Robert F. Kennedy am Flughafen Klimmzüge. Im vergangenen Monat hatte Duffy die Fluggesellschaften aufgefordert, gesündere Bordmahlzeiten anzubieten und auf salzige Brezeln und kalorienreiche Kekse zu verzichten.