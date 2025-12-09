Die US-Regierung unter Präsident Donald Trump will das Reisen für Passagiere gesünder und familienfreundlicher gestalten. Verkehrsminister Sean Duffy habe dazu die Chefs der grossen US-Fluglinien angerufen, sagte er am Montag auf einer Pressekonferenz am Flughafen Reagan in Washington. Konkret regte Duffy die Einrichtung von mehr Spielbereichen für Kinder, Fitnessgeräten und Stillräumen an.
Es handele sich dabei jedoch nicht um Vorschriften, betonte der Minister. «Dies ist ein Gespräch darüber, ob wir gesündere Optionen anbieten könnten», sagte Duffy. Um für die Vorteile von Bewegung vor dem Flug zu werben, machten Duffy und Gesundheitsminister Robert F. Kennedy am Flughafen Klimmzüge. Im vergangenen Monat hatte Duffy die Fluggesellschaften aufgefordert, gesündere Bordmahlzeiten anzubieten und auf salzige Brezeln und kalorienreiche Kekse zu verzichten.
(Reuters)