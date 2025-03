Mit dem Gesetz könnte der Bund bis zum Ende des Fiskaljahres im September zahlungsfähig bleiben. Es sieht eine Erhöhung der Verteidigungsausgaben vor. Dies soll durch Etatkürzungen in anderen Bereichen ausgeglichen werden. Ohne einen Übergangshaushalt droht ein sogenannter Shutdown, obwohl Trump die Regierungsausgaben derzeit drastisch kürzt. Betroffen wären Hunderttausende Bundesbedienstete und zahlreiche Dienstleistungen. Im Rahmen von Trumps Effizienzprogramm wurden bisher bereits 100.000 der 2,3 Millionen Regierungsangestellten entweder entlassen oder haben eine Abfindung bekommen. Die Behörden für Entwicklungshilfe und Verbraucherschutz wurden de facto geschlossen. Am Dienstag kündigte das Bildungsministerium an, die Mitarbeiterzahl zu halbieren. Die Frage, ob dies zur Schliessung des Ministeriums führe, bejahte Bildungsministerin Linda McMahon im Fernsehsender Fox News. Das sei der Auftrag von Präsident Trump.