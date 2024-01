New Hampshire liegt an der Ostküste, grob auf einer Linie zwischen Boston und Montreal. In dem Bundesstaat mit dem offiziellen Motto «Live Free or Die» leben etwa 1,4 Millionen Menschen und damit etwa so viele wie in München. Die Bevölkerung ist zu 92,6 Prozent weiss, deutlich mehr als der US-Durchschnitt. Im Vergleich zu Iowa sind die Republikaner in New Hampshire jedoch eher dem gemässigten Flügel der Partei zuzuordnen. Zudem ist die Vorwahl «halb offen» - damit können auch Wähler teilnehmen, die bei keiner Partei gemeldet sind. Dies gilt als Vorteil für Bewerber wie Haley, die als Zentristen gelten.