Richter Angelo Foglietta sagte am Donnerstag bei einer Anhörung, dass er die Klage nicht sofort vorantreiben werde, die darauf abziele, Musks Eine-Million-Dollar-Wählergeschenk noch vor den US-Wahlen am 5. November zu stoppen. Ein Bundesgericht könne nun prüfen, ob es sich mit dem Fall befassen solle. Musk kann damit die Werbeaktion, die die Staatsanwaltschaft als illegale Lotterie sieht, fortsetzen, da der Fall wohl erst nach der Wahl am Dienstag geklärt werden kann. Der milliardenschwere Unternehmer, der den Republikaner Donald Trump mit hohen Summen unterstützt, war zu der Anhörung bestellt worden, aber nicht erschienen.