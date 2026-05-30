Es ist ungewöhnlich, dass ein Richter die Regierung zur Stellungnahme auffordert, nachdem ​ein ​Fall abgewiesen wurde. Sollte die Richterin das ⁠Verfahren wiedereröffnen, könnte sie eine Anhörung anordnen oder ​weitere Schritte einleiten. ⁠Die pensionierten Bundesrichter erklärten, dass der Vergleich tiefgreifende Fragen hinsichtlich des Handelns von ‌Trump und der Regierung aufwerfe und auch «hinsichtlich der Manipulation des Justizsystems», was «das Vertrauen in die Rechtspflege zu untergraben» drohe. Eine weitere Bundesrichterin in Virginia ‌blockierte am Freitag vorläufig die Einrichtung des geplanten Entschädigungsfonds. Richterin ​Leonie Brinkemas Anordnung gilt mindestens bis zum 12. Juni. Der Fonds hatte selbst bei einigen Abgeordneten von Trumps Republikanischer Partei für Empörung gesorgt. Sie befürchten, dass Personen, ‌die am 6. Januar ​2021 das US-Kapitol angegriffen hatten, Zahlungen aus Steuergeldern erhalten könnten.