Solche kurzfristigen Schuldverschreibungen werden in der Regel als Bargeld für den Anleger und Anlegerinnen bezeichnet. "Nach einem Zeitraum von 15 Jahren, der oft durch die intensiven Kosten für das Halten von Bargeld und nicht durch die Teilnahme an den Märkten definiert ist, ist die Geldpolitik jetzt sehr vorsichtig", sagte Morgan Stanley Strategen unter der Leitung von Andrew Sheets in einer Notiz an die Kunden. Die Rendite an sechsmonatigen Schuldverschreibungen stieg am 14. Februar zum ersten Mal seit 16 Jahren auf über 5 Prozent.