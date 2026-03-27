In einer Sitzung stimmten die Senatoren am Freitagmorgen (Ortszeit) einstimmig dafür, grosse Teile des DHS wieder zu finanzieren - ausgenommen sind die Einwanderungsbehörde ICE sowie Teile des Grenzschutzes. Damit könnte der seit mehr als 40 Tagen andauernde Teil-Shutdown enden. Das Repräsentantenhaus muss dem Beschluss noch zustimmen.