Der Entwurf würde Präsident Donald Trump die Befugnis geben, Zölle von bis zu 100 ​Prozent auf Importe aus Ländern wie ​China und Indien zu erheben, die ​in grossem Umfang russisches Öl und Gas kaufen. Obwohl die Demokraten ‌die Sanktionen grundsätzlich unterstützen, gibt es Bedenken wegen dieser neuen Zoll-Befugnisse für Trump. Einige befürchten höhere Importkosten und kritisieren die ​Vorlage ​als «massive Hintertür-Autorität» für Zölle, die ⁠auch europäische Verbündete treffen könnten. ​Der Entwurf ist noch ⁠mehrere Schritte von einer Verabschiedung entfernt und muss nach ‌weiteren Abstimmungen im Senat auch vom Repräsentantenhaus gebilligt werden, das erst im September wieder zusammentritt. Auf ‌Wunsch Trumps wurden auch Sanktionen gegen den Iran ​in das Paket aufgenommen.