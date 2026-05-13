Der Führungswechsel ​fällt in eine Phase, in der die politische ​Unabhängigkeit der Notenbank auf die ​Probe gestellt wird. Trump fordert vehement Zinssenkungen und versucht auf beispiellose Weise, ‌Einfluss auf die Fed zu gewinnen. Dazu gehören der Versuch, Fed-Gouverneurin Lisa Cook zu entlassen, sowie eine inzwischen eingestellte Untersuchung ​des Justizministeriums ​gegen Powell. Als ⁠Reaktion auf diese juristischen Angriffe plant Powell ​den ungewöhnlichen Schritt, auch ⁠nach dem Ende seines Vorsitzes als regulärer Gouverneur ‌im Führungsgremium der Fed zu verbleiben. Erschwert wird der geldpolitische Kurs derzeit durch die Folgen des Iran-Krieges: Gestiegene ‌Ölpreise treiben die Inflation an.