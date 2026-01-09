Der US-Senat will die militärischen Befugnisse von Präsident Donald Trump in Venezuela beschränken. Die Kammer stimmte am Donnerstag mit 52 zu 47 Stimmen für einen ‌Verfahrensantrag, um ‌eine entsprechende Resolution voranzubringen. Dabei stimmte eine Handvoll von Trumps Republikanern mit den Demokraten. Zuvor hatte Trump der Zeitung «New York Times» auf die Frage gesagt, ob die USA drei Monate, sechs Monate oder ein Jahr die ​Aufsicht über Venezuela behalten wollten: «Ich würde sagen, viel länger.» Man werde Venezuela «auf ‌eine sehr profitable Weise wieder aufbauen». Die USA ‌hatten vor einigen Tagen bei einem Militäreinsatz in Venezuela den dortigen Machthaber Nicolas Maduro in ihre Gewalt gebracht und nach New York geflogen, wo er vor ein Gericht gestellt wurde.