Ein Kritikpunkt sind ‍auch die sogenannten «Rattenlinien», über die die Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg nach Argentinien flohen. Grassley hielt der Credit Suisse vor, ein Gebäude in der Schweiz an die argentinische ​Regierung vermietet zu haben, von dem aus diese Fluchtrouten organisiert worden seien. Karofsky bestätigte, dass die CS Büroräume an die argentinische Einwanderungsbehörde vermietet habe und Mitarbeiter dieser Behörde Konten bei der Bank unterhielten. Dies sei eine der Erkenntnisse der Untersuchung.