Die Schweiz erlebte einen Schock durch die von Trump verhängten hohen Zölle. Diese wurden vor allem wegen eines Besuchs von Schweizer Geschäftsleuten reduziert, man schenkte Trump dabei einen Goldbarren und eine Rolex. Wie beurteilen Sie das?

Lassen Sie mich es so formulieren. Ich bin in einem Wohnwagenpark unter sehr bescheidenen Verhältnissen aufgewachsen. Ich kann mir vorstellen, dass das Bild, das wir als Land heute vermitteln, manchmal sehr weit von unseren Wurzeln entfernt ist: ein Land, das eine Revolution durchgestanden hat, ein Land, das sich durch harte Arbeit eine beständige Demokratie aufgebaut hat, die dieses Jahr ihr 250-jähriges Bestehen feiert. Ich denke, die Welt bewundert die Vereinigten Staaten dafür, dass sie eine demokratische Weltordnung geschaffen haben. Die Welt bewundert, dass wir uns damals gegen das imperialistische Grossbritannien behauptet haben, dass wir die die Unabhängigkeit erlangt haben und dass wir uns von Grund auf emporgearbeitet haben. Genau dieses Bild möchte ich dem Rest der Welt und anderen Nationen vermitteln, die darum kämpfen, frei zu sein und die Freiheiten zu geniessen, die wir in den Vereinigten Staaten haben.