In einem auf den 9. Dezember datierten Schreiben an den UBS-Verwaltungsratspräsidenten Colm Kelleher verlangt die Demokratin eine Zusammenfassung der Gespräche über einen potenziellen Umzug sowie über mögliche Anreize, die der Bank angeboten oder von ihr erbeten wurden. «Sollte die UBS ihren Sitz in die Vereinigten Staaten verlegen, wäre sie die sechstgrösste Bank des Landes und würde die amerikanische Wirtschaft, das Finanzsystem und die Steuerzahler im Falle eines Scheiterns der UBS einem noch grösseren Risiko aussetzen», hiess es in dem Schreiben. Warren sandte zudem einen Brief an US-Finanzminister Scott Bessent mit der Bitte um Details zu etwaigen Gesprächen zwischen dessen Ministerium und hochrangigen UBS-Managern.