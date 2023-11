Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) bekämpft die hohe Inflation mit einer straffen geldpolitischen Linie. Nach teils kräftigen Zinserhöhungen beliess die Fed den geldpolitischen Schlüsselsatz am Mittwoch allerdings zum zweiten Mal in Folge in der Spanne von 5,25 bis 5,50 Prozent. Laut US-Notenbankchef Jerome Powell stellt sich aber weiterhin die Frage, ob das Zinsniveau noch steigen muss. Die Notenbank werde dabei das grosse Konjunkturbild betrachten und anhand der Daten entscheiden, wie es weitergehe, sagte er.