Der Shutdown hat dazu geführt, dass öffentliche Dienstleistungen unterbrochen, Flüge verzögert und Hunderttausende Bundesangestellte vorübergehend freigestellt wurden. Neben Sorgen wegen der Folgen für die Wirtschaft treibt die Konsumenten auch die Furcht um, dass die Preise stärker steigen könnten. Mit Blick auf die kommenden zwölf Monate rechnen die Verbraucher laut der Universität Michigan mit einer Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen von 4,7 Prozent. Im Oktober hatten sie 4,6 Prozent veranschlagt. Die US-Inflation war zuletzt gestiegen. Die Jahresteuerungsrate bei den Verbraucherpreisen kletterte im September auf 3,0 Prozent, nach 2,9 Prozent im August.