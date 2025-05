Den SEIA-Schätzungen zufolge würde das Paket der Republikaner zu einem Verlust von 220 Milliarden Dollar an Investitionen in Solar- und Batterietechnologien bis 2030 führen. Zudem würden 292.000 Arbeitsplätze in der Solarbranche verloren gehen, darunter 86.000 in der Fertigung. Nach dem bisherigen gesetzlichen Rahmen dürften die entsprechenden Technologien 73 Prozent des erwarteten Anstiegs der Stromproduktion in den USA von 2025 bis 2030 ausmachen. US-Politiker sind sich weitgehend einig darin, dass unter anderem die Künstliche Intelligenz (KI) zu einem deutlich höheren Stromverbrauch führen wird.