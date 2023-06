"Die Kluft zwischen den politischen Entscheidungsträgern in der EU und den USA wird immer grösser“, sagte Maia Godemer, Forscherin für nachhaltige Finanzen, gegenüber Bloomberg. Die politischen Entscheidungsträger in der EU sind mittlerweile davon überzeugt, dass ESG-Risiken finanziell erheblich sind, während in den USA eine solche Prämisse immer noch heftig diskutiert wird. Tatsächlich sehen einige politische Entscheidungsträger in den USA ESG-Investitionsstrategien lediglich als eine Möglichkeit, eine liberale politische Agenda voranzutreiben.