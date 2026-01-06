Insgesamt hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Auch Konjunkturdaten konnten keine deutlichen Akzente setzen. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für die Dienstleistungsbranche sank im Dezember zwar etwas stärker als zunächst ermittelt, wie eine zweite Schätzung ergab. Der Wert liegt aber weiterhin über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was auf eine höhere wirtschaftliche Aktivität hindeutet.