Nach einer Erholung am Dienstag trübte sich die Stimmung an den Aktienmärkten zur Wochenmitte wieder erheblich ein. Marktteilnehmer verwiesen auf schlechte Nachrichten von der seit längerem in den Schlagzeilen stehenden Schweizer Grossbank Credit Suisse . Der Chairman der saudischen National Bank, Ammar Abdul Wahed Al Khudairy, schloss in einem Interview mit dem Fernsehsender Bloomberg TV zusätzliche Unterstützung aus. Die Bank ist Grossaktionär der Credit Suisse.