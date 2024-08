Die Vorwürfe gegen Trump stehen im Zusammenhang mit dem Sturm seiner Anhänger auf das Kapitol am 6. Januar 2021. Er hat sie wiederholt zurückgewiesen. Die ursprüngliche Anklage war im August 2023 erhoben worden, die Hauptverhandlung sollte am 4. März beginnen. Trump rief jedoch am 12. Februar das Oberste Gericht an. Deren Entscheidung fiel am 1. Juli. Da es sich um ein Verfahren auf Bundesebene handelt, könnte Trump es bei einem Sieg bei der Wahl am 5. November über das Justizministerium einstellen lassen. Experten zufolge könnte er sich bei einem Schuldspruch selbst begnadigen. Bei der Wahl wird ein knappes Ergebnis im Duell zwischen Trump und der demokratischen Vizepräsidentin Kamala Harris erwartet.