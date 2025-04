Angesichts der Bedeutung des Unternehmens für die regionale Wirtschaft, Innovation und Beschäftigung stelle dies ein Risiko dar, heisst es in einem offenen Brief an das Tesla-Board vom 17. April. Von dem Konzern war zunächst keine Stellungnahme erhältlich. Tesla sollte seine Zahlen für das erste Quartal nach US-Börsenschluss am Dienstag veröffentlichen.