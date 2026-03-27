Für einen solchen Vertrag, der ​ein weiteres Pflichtangebot an die übrigen ​Aktionäre nach sich zieht, ist eine Mehrheit von 75 Prozent ‌auf der Hauptversammlung nötig. Da dort meistens bei weitem nicht alle Aktionäre vertreten sind, dürfte der ​Anteil, den ​Worthington eingesammelt hat, dort ⁠reichen. An die erste Annahmefrist schliesst ​sich zudem eine ⁠weitere Zwei-Wochen-Frist an, in der die Amerikaner weitere ‌Anteile einsammeln können. Viele Indexfonds etwa können erst verkaufen, wenn der Abschied aus dem ‌jeweiligen Index - in diesem Fall dem ​SDax - absehbar ist.