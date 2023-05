In einer nachfolgenden E-Mail an die Nachrichtenagentur Bloomberg drückte der 69-jährige anschliessend seine Hoffnung aus, dass die US-Regierung nicht zahlungsunfähig werde. "Aber ehrlich gesagt ist diese ganze Konzentration auf die Schuldenobergrenze anstelle des zukünftigen Schuldenproblems so, als ob man am Strand von Santa Monica in Kalifornien sitzt und sich Sorgen darüber macht, ob eine ein Meter hohe Welle den Pier beschädigen wird und man auf der anderen Seite weiss, dass ein 6 Meter hoherTsunami nur noch 10 Kilometer entfernt ist.”