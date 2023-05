Drei Jahre in Folge haben Anleger immer neue Gelder in den Aktienmarkt gepumpt. Dieser Zustrom ebbt laut Bank of America nun ab. Stratege Michael Hartnett von der Bank of America verwies in einer am Freitag vorgelegten Analyse auf Datenbelege dafür, dass Anleger von den Börsen sowohl in Geldmarktfonds als auch in Anleihen umschichten.