Während die realen Zinssätze - nominale Zinssätze abzüglich der Inflationsrate - zu niedrig sind, um die KI-”Babyblase” platzen zu lassen, werden die strengeren finanziellen Bedingungen im August eine Herausforderung für Risikoanlagen darstellen, schrieb Hartnett in einer Notiz. Die globalen Märkte - von Staatsanleihen bis hin zu Öl, Bitcoin und Aktien - haben sich in den 2020er Jahren in eine "Welt der Übertreibungen" verwandelt, so Hartnett, der diese Schwankungen bei den Vermögenspreisen als "das neue Normal" bezeichnete. KI ist "einfach die neue Übertreibung", sagte er.