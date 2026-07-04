Jenseits des Technologiesektors schaffte es lediglich der Ölkonzern Saudi ‌Aramco (1,681 Billionen Dollar) unter die Top Ten. Der erste europäische Wert findet sich mit ASML auf Rang 20. Der niederländische Chip-Zulieferer verbesserte ​sich ​mit einem Börsenwert von ⁠756,8 Milliarden Dollar um drei Plätze. Deutlich ​abwärts ging es ⁠dagegen für SAP (178,8 Milliarden Dollar). Der Walldorfer Softwarekonzern, vor Jahresfrist noch ‌die europäische Nummer eins, rutschte im Gesamtklassement auf Platz 114 ab. Unter den deutschen Unternehmen ist Siemens ‌mit 247,5 Milliarden Dollar auf Rang 72 der ​Spitzenreiter.