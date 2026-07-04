Der Siegeszug Künstlicher Intelligenz (KI) beschert einer Studie zufolge Technologiekonzernen anhaltend kräftige Kursgewinne. Die Marktkapitalisierung der weltgrössten Unternehmen aus dieser Branche sei seit Jahresbeginn um 30 Prozent auf 35,2 Billionen Dollar gestiegen, ergab eine am Freitag veröffentlichte Untersuchung der Unternehmensberatung EY. Insgesamt habe der Börsenwert der weltweit 100 grössten Konzerne um 18 Prozent auf 61,9 Billionen Dollar zugelegt.
Auf den ersten fünf Plätzen gab es keine Veränderungen: Spitzenreiter blieb EY zufolge der Chip-Hersteller Nvidia mit einer Marktkapitalisierung von 4,846 Billionen Dollar. Dahinter lagen die Google-Mutter Alphabet, der iPhone-Anbieter Apple, das Softwarehaus Microsoft und der Online-Händler Amazon. Börsenneuling SpaceX schaffte es mit einem Börsenwert von 2,25 Billionen Dollar aus dem Stand auf Rang sechs. Der taiwanische Chip-Auftragsfertiger TSMC (1,196 Billionen Dollar) folgte direkt dahinter als erster nicht-amerikanischer Wert.
Jenseits des Technologiesektors schaffte es lediglich der Ölkonzern Saudi Aramco (1,681 Billionen Dollar) unter die Top Ten. Der erste europäische Wert findet sich mit ASML auf Rang 20. Der niederländische Chip-Zulieferer verbesserte sich mit einem Börsenwert von 756,8 Milliarden Dollar um drei Plätze. Deutlich abwärts ging es dagegen für SAP (178,8 Milliarden Dollar). Der Walldorfer Softwarekonzern, vor Jahresfrist noch die europäische Nummer eins, rutschte im Gesamtklassement auf Platz 114 ab. Unter den deutschen Unternehmen ist Siemens mit 247,5 Milliarden Dollar auf Rang 72 der Spitzenreiter.
(Reuters)