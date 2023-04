Technologieaktien befinden sich auf einem wilden Ritt, seit die Zentralbank im März 2022 begann, die Zinsen zu erhöhen – sie fielen den grössten Teil des letzten Jahres und erholten sich dann aggressiv. Fed-Vertreter hoben die Zinssätze letzten Monat um einen Viertelprozentpunkt an und brachten den Leitzins auf eine Zielspanne von 4,75 Prozent bis 5 Prozent. An die Fed gekoppelte Swaps rechnen in diesem Jahr mit einer Senkung um etwa 57 Basispunkte, wodurch der Leitzins von einem erwarteten Höchststand von 5,12 Prozent im Juni auf 4,55 Prozent im Dezember sinken würde.