AT&T setzte dabei auf Bündelpakete und Sonderangebote. Zu Jahresbeginn entschieden sich netto rund 294'000 neue Kunden für einen Mobilfunkvertrag, wie das Unternehmen am Mittwoch in Dallas mitteilte. Das war deutlich mehr als von Analysten erwartet. Im frühen US-Handel gab die Aktie dennoch um gut drei Prozent nach. Experten bezeichneten das Zahlenwerk als insgesamt gemischt.