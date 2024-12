In den kommenden drei Jahren plant der Vorstand mehr als 40 Milliarden Dollar dafür ein, wie AT&T am Dienstag zum Investorentag in Dallas mitteilte. Von der Summe soll jeweils die Hälfte für Dividendenzahlungen und für Aktienrückkäufe genutzt werden. AT&T will seinen Aktionären deutlich weniger zurückgeben als die Tochter der Deutschen Telekom . Im vorbörslichen Handel knickte die AT&T-Aktie um rund 1,6 Prozent ein.