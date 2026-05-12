Auch die Kerninflation, bei der schwankungsanfällige Preise für Energie und Lebensmittel ​ausgeklammert werden, legte im April zu - ⁠und zwar auf 2,8 Prozent, nach 2,6 Prozent im März. Diese Teuerungsrate bildet den zugrunde liegenden Inflationstrend gut ab und ‌wird daher von der Fed besonders stark beachtet. Die kräftig angefachte Inflation bildet auch ein politisches Risiko für den US-Präsidenten und seine Republikanische Partei im Vorfeld der Zwischenwahlen im November. Trump gelang 2024 die Wiederwahl massgeblich dank ‌seines Versprechens, die Inflation einzudämmen; doch die Stimmung der Bürger hinsichtlich seines wirtschaftspolitischen Kurses hat sich ​eingetrübt, und viele machen ihn für die hohen Kraftstoffpreise verantwortlich.