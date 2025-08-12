Die US-Inflation bleibt in Zeiten des internationalen Zollkonflikts hoch. Die Verbraucherpreise verharrten im Juli zwar auf dem Vormonatswert von 2,7 Prozent, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Volkswirte hatten sogar einen Anstieg auf 2,8 Prozent erwartet. Die Kerninflation allerdings - also die Teuerung ohne die schwankungsanfälligen Preise für Energie und Lebensmittel - kletterte im Juli von 2,9 Prozent auf 3,1 Prozent und damit überraschend deutlich. «Der allgemeine Preisdruck durch höhere Zölle ist bisher nicht sehr gross, er nimmt aber zu», sagte Analyst Bastian Hepperle von der Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank. Er erwartet im September eine Zinssenkung der US-Notenbank. Die Finanzmärkte taxieren die Wahrscheinlichkeit für eine Lockerung der Geldpolitik um 0,25 Prozent auf 88,8 Prozent.