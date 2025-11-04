Das Schweizer Unternehmen Ruag spricht von einem «Sicherheitsvorfall» und sagt, dieser werde derzeit professionell aufgearbeitet. Massnahmen seien eingeleitet. Weil die Tochterfirma in den USA autarke IT-Systeme aufweise, habe der Angriff keine Auswirkungen auf andere Systeme des Konzerns, schrieb die Ruag MRO Holding in einer Mitteilung vom Dienstag. Sie prüft laut einem Sprecher eine Strafanzeige. Schweizer Radio und Fernsehen SRF berichteten am Dienstagnachmittag zuerst über den Angriff.